Ханты-Мансийск, , 06:23 — REGNUM Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» подписало контракт на 145 тыс. рублей с частным предпринимателем. По нему в Сургуте в рамках городского проекта «76 выстрелов Победы» грянут холостые залпы из пушек времен Великой Отечественной войны, передаёт ИА REGNUM.

Мероприятие проведут на Боровой заставе на территории Заячьего острова. Договор подписан 4 мая 2021 года. Закупка прошла в формате «у единственного поставщика».

»Срок оказания услуги: с 07.05.2021 по 09.05.2021 года», — отмечается в документации.

Исполнителем по контракту выступает ИП Сергей Симоник. Статус индивидуального предпринимателя за ним оформлен с марта 2020 года, ведёт деятельность в области художественного творчества. Иных контрактов за ним не числится.