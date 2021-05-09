Челябинск, , 06:20 — REGNUM В Челябинске автомобилисты выстроили из своих машин фигуру Вечного огня. Фотография размещена в паблике «Флешмоб74» на страницах соцсети «ВКонтакте».

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Акция была приурочена ко Дню Победы. Всего в ней приняли участие почти 100 автомобилистов. Финальным съемках предшествовало несколько репетиций.

В ближайшее время организаторы обещают опубликовать видеооткрытку к очередной годовщине Великой Победы. Напомним, что с победного мая 1945 года прошло уже 76 лет.