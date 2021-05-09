Хельсинки, , 06:20 — REGNUM Россия якобы показала готовность и желание использовать свои вооруженные силы там, где ей это необходимо, включая европейский континент, считают аналитики военной разведки Финляндии. Соответствующий доклад был опубликован 8 мая финским министерством обороны.

Авторы документа полагают, что способность РФ усилила конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе. Они отмечают, что страны продолжают готовиться к применению силы и развивать военные возможности.

При этом, по мнению специалистов ведомства, прямое использование войск для решения внешнеполитических задач не рассматривается как наиболее эффективный способ.

Составители документа также предупредили об усилении военного присутствия России в Арктике, которая в скором времени может стать объектом противостояния ведущих мировых держав.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта издание Forbes выпустило публикацию, в которой говорилось о том, что в конце февраля Крайний Север превратился в зону «условных боевых действий» между РФ и НАТО.

7 марта бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак представил один из сценариев войны России и Североатлантического альянса, которая может коснуться боевых действий в районе Калининградской области.

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