Ульяновск, , 06:19 — REGNUM В Ульяновской области у десятков иностранных студентов по итогам тестирования подтверждено заражение коронавирусом. Это граждане Индии и Йемена. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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По данным регионального Минздрава, в настоящее время в ковидном госпитале лечатся 32 иностранных студента Ульяновского государственного университета, в том числе 31 житель Индии и один гражданина Йемена. Они прибыли в Россию в конце апреля — начале мая.

«Состояние всех пациентов удовлетворительное, лечение получают в полном объёме, кислородная поддержка не требуется», — говорится в сообщении.

Ещё 120 студентов, которые являются контактными лицами, отправлены на двухнедельную изоляцию.

Ранее в местной прессе отмечалось, что речь может идти о 60-ти заражённых коронавирусом студентах. По прибытии в страну они находились на двухнедельной изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении Роспотребнадзора отмечали, что вспышка коронавируса выявлена среди студентов медицинского факультета, прибывших в Россию авиарейсом Дели — Москва. По данному факту ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

Напомним, всего в Ульяновской области заразились новой коронавирусной инфекцией 54 100 человек, из них вылечились 51 350 пациентов, что составляет около 95% от общего числа заразившихся SARS-CoV-2.

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