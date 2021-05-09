Порт-Морсби, , 06:12 — REGNUM Как минимум 15 человек погибли в результате схода оползня на золотодобывающей шахте в Папуа-Новой Гвинее. Об этом 9 мая сообщило агентство «Синьхуа».

ЧП произошло на руднике по добыче золота в провинции Сигиури на северо-востоке страны. Находящийся на месте трагедии представитель Международного Красного креста уточнил, что погибших может быть больше: пока неизвестно, сколько людей находятся под завалами.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 горняках, которые оказались в ловушке в золотодобывающей шахте в Колумбии после схода оползня. Никого из горняков спасти не удалось.

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