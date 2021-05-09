Братислава, , 05:59 — REGNUM Вечный огонь, доставленный из Москвы представителями гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии» был зажжён в Братиславе на территории мемориального комплекса Славин перед памятником советскому солдату-освободителю.

Торжественная церемония передачи частицы Вечного огня началась около 02:00 (03:00 мск) и продолжалась около часа. Участниками мероприятия стали посол РФ в республике Игорь Братчиков, посол Казахстана в Словакии Роман Василенко, временный поверенный в делах Белоруссии в Словакии Денис Сидоров, активисты объединения «Мотоциклисты Словакии», а также руководители ветеранских организаций, представители общественности Словакии, соотечественники и сотрудники дипломатических представительств России, Казахстана и Белоруссии.

В Славине 6 845 бойцов РККА, отдавших свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В связи с празднование Дня Победы и по случаю передачи частицы Вечного огня Словакии местные активисты организовали небольшое световое шоу перед памятником советскому Воину-освободителю. Огни лазерной подсветки сложились в надпись «Не забываем!» и число павших в боях за освобождение Словакии красноармейцев: 63 518.

Ранее ИА REGNUM сообщало о передаче частицы Вечного огня у стен Кремля в Москве участникам гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии». Участники акции хотят зажечь частицы Вечного огня в специальных лампадах в 150 населённых пунктах.

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