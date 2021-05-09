Москва, , 05:58 — REGNUM Арбитраж Москвы принял банкротный иск, адресованный «УМ-Банку», который в ноябре 2018 года остался без лицензии. Претензии ликвидатора банка в лице госкорпорации «Агентство по страховании вкладов» (АСВ) судья Клыкова оценит 28 июля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

К дате заседания истец должен предоставить сведения о сумме требований кредиторов по денежным обязательствам в размере, который не оспаривается должником.

На сегодня кредитная организация проходит процедуру ликвидации. Долги перед 201 кредитором на апрель 2021 года составили 2,144 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регулятор отозвал лицензию у ООО 14 ноября 2018 года, когда «УМ-Банк» занимал 293-е место по размеру активов. Владелец «УМ-Банка» — Андрей Шляховой. Он же фигурирует в качестве основателя «Далькомбанка» и экс-акционера банка «Агросоюз».

Напомним, 3 июня 2021 года в арбитраже Адыгеи также будет рассмотрен иск ЦБ РФ к «Майкопбанку», который остался без лицензии в апреле 2021 года. Банк занимал 321-е место по размеру активов в РФ.