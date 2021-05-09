Москва, 9 мая, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы принял банкротный иск, адресованный «УМ-Банку», который в ноябре 2018 года остался без лицензии. Претензии ликвидатора банка в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) судья Клыкова оценит 28 июля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

К дате заседания истец должен предоставить сведения о сумме требований кредиторов по денежным обязательствам в размере, который не оспаривается должником.

На сегодня кредитная организация проходит процедуру ликвидации. Долги перед 201 кредитором на апрель 2021 года составили 2,144 млрд рублей.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, регулятор отозвал лицензию у ООО 14 ноября 2018 года, когда «УМ-Банк» занимал 293-е место по размеру активов. Владелец «УМ-Банка» — Андрей Шляховой. Он же фигурирует в качестве основателя «Далькомбанка» и экс-акционера банка «Агросоюз».

Напомним, 3 июня 2021 года в арбитраже Адыгеи также будет рассмотрен иск ЦБ РФ к «Майкопбанку», который остался без лицензии в апреле 2021 года. Банк занимал 321-е место по размеру активов в РФ.