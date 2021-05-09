Москва, , 06:35 — REGNUM Более 860 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили с начала года сапёры МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С начала текущего года специалистами МЧС России разминирован 861 взрывоопасный предмет, в том числе 152 авиабомбы», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы. Отмечается, что поиск и обезвреживание различных боеприпасов времён войны проводились в основном в местах, где шли ожесточённые бои, от юга до Северо-Запада России.

Напомним, что практически каждый год на полях сражений обезвреживается до 40 тысяч боеприпасов — бомб, артиллерийских снарядов, мин и гранат. В частности, в 2020 году сапёры уничтожили более 36 тысяч опасных «гостинцев» с войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе пиротехники МЧС России за период с 1 по 8 мая обнаружили и обезвредили 145 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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