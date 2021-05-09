Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Пентагон может восстановить свою заброшенную авиабазу на полуострове Аляска, с помощью которой США будут легко перехватывать российские самолеты над Беринговым морем. Об этом 8 мая написал аналитик журнала Forbes Дэвид Экс.

Речь идет об аэродроме американских ВВС Эриксон, расположенном на острове Шемья и закрытом в 1991 году. Экс напомнил, что указанная территория находится всего 320 км от границы РФ.

По мнению аналитика, авиабаза имеет «колоссальное стратегическое значение», поскольку ни из действующих объектов США не может перебрасывать военную технику настолько близко к России. По его словам, в настоящее время Вашингтон выделяют средства на восстановление этого аэродрома.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая США начали на Аляске военные учения под названием Northern Edge 2021. Для их проведения привлекли тихоокеанские подразделения американских ВВС и силы Индо-Тихоокеанского командования (USPACOM). В учениях задействовали около 15 тысяч военнослужащих, 240 различных летательных аппаратов, авианосец Theodore Roosevelt, а также корабли его сопровождения.

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