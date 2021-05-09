Москва, , 06:36 — REGNUM В Москве 10 мая резко потеплеет, а в целом на следующей неделе в столице установится летний тип погоды. Об этом 9 мая сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, уже днём в понедельник температура начнёт резко повышаться и достигнет +18…+20 °C.

«С первого рабочего дня наступит погода, которая совсем не будет располагать к работе. Погода будет летней. Если в ночь на вторник и среду температура будет ещё ниже +10 °C, то в ночь на четверг, пятницу и субботу будет уже +11…+16 °C», — сообщил метеоролог.

Температура днём в Москве будет достигать 24 °C, а в Подмосковье — 26 °C, что является «просто типичной летней погодой».

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 9 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха — +11…+13 °C.

Читайте ранее в этом сюжете: 9 мая в Москве ожидается до +13 °C, местами дождь, порывистый ветер