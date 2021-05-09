Петропавловск-Камчатский, , 05:23 — REGNUM На месте крушения вертолёта Ми-2 на Камчатке обнаружили тела двух погибших пассажиров.

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Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, сам вертолёт найден обгоревшим в районе озера Синичкино. Там же были обнаружены два трупа.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-2, зарегистрированный на частное лицо, пропал на Камчатке 8 мая в ходе следования по маршруту аэродром Излучино в городе Елизово — река Островная. На борту вертолёта находились пилот и пассажир. Обнаружить пропавший вертолёт удалось 9 мая — Ми-2 найдет обгоревшим.