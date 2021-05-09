Владивосток, 9 мая, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Более 5,5 тыс. жителей Приморья заявили об участии 9 мая своих героев в онлайн-шествие «Бессмертного полка», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Пресс-служба правительства Приморского края «Бессмертный полк» в Приморье

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

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«Свои заявки подали 5561 человек, а героев в «Бессмертном полку» будет гораздо больше. Долг каждого — сегодня почтить память тех, кто отстоял для нас мир и свободу», — добавили в департаменте внутренней политики Приморья.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «ОТВ-Прим», «Спасск ТВ +» и в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье проходят праздничные мероприятия в честь 9 Мая. Одно из значимых — парад Победы во Владивостоке — знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков и дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.