Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Крупный чёрный медведь-шатун был замечен возле особняка, в котором проживают британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл в США. Об этом 9 мая передает The Mirror.

Дикого зверя засняли камеры видеонаблюдения, установленные вокруг дома герцога и герцогини Сассекских. Медведь уже задушил и съел восемь цыплят, которых завели недавно супруги, объявив, что будут пытаться жить «обычной жизнью» и «вернутся к корням».

Соседи принца Гарии и Меган Маркл предупредили их заранее о разгуливающем в окрестностях дома медведе. 74-летняя Пенелопа Бьянки, проживающая неподалёку от дома пары, рассказала, что вынуждена была отпугивать опасное животное грохотом посуды, пока не прибыли спасшие её полицейские. При этом лицензию на ликвидацию медведя никто не выдаёт. Пара установила у себя на участке мощные прожектора, чтобы зверь не подходил близко к дому.

Ранее ИА REGNUM сообщало об участии принца Гарри и Меган Маркл в благотворительном концерте, организованном движением Global Citizen.

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