Нальчик, , 05:09 — REGNUM Альпинистка из Красноярского края, которая сорвалась и получила травмы во время восхождения на гору Эльбрус, спасена. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Женщина находилась на высоте 5300 метров. Она выполняла восхождение в одиночку. Для помощи альпинистке была направлена группа из восьми сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Пострадавшей оказали необходимую медпомощь и эвакуировали на поляну Азау, где ее передали медикам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая турист из Ростовской области погиб во время спуска по перевалу «Холодный» в Карачаево-Черкесии. У мужчины ушел снег из-под ног и он соскользнул, упав на горный склон.

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