Москва, , 05:15 — REGNUM В воскресенье, 9 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха — +11…+13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 10 мая в Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха — +1…+3 °C.

Ветер западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +9…+14 °C днём и −2…+5 °C ночью.

В понедельник, 10 мая, днём в столице ожидается +18…+20 °C, по области +15…+20 °C. Небольшая облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +2…+7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков — до 25 мм.

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