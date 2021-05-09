Екатеринбург, , 05:02 — REGNUM День Победы является главным праздником России, символом её величия и славы. Об этом в своём поздравлении с праздником заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

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Он отметил, что Свердловская область в самый трудный час подставила Родине своё крепкое и надёжное плечо. На фронт ушли почти 700 тыс. жителей региона. А труженики тыла работали, не щадя сил, на оборонных заводах, а также бились на колхозных полях за урожай, выхаживали в госпиталях раненых, создавали новые технологии сварки броневой стали и новые лекарства.

«Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу великую страну, сохранить ее честь и доброе имя, приумножить ее славу и мощь, чтобы наши дети и внуки так же гордились нами, как мы гордимся нашими отцами и дедами», — отметил глава региона.