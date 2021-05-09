Токио, , 05:16 — REGNUM Японию во второй половине мая посетит новый глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино, который планирует встретиться с военным командованием страны восходящего солнца. Об этом 9 мая сообщает агентство Kyodo.

По его данным, Акуилино, вступивший в должность 30 апреля, намерен обсудить с главой японского оборонного ведомства Нобуо Киси и начальником комитета штабов Сил самообороны Кодзи Ямадзаки вопросы военного сотрудничества, а также противодействие Китаю и ситуацию на Корейском полуострове.

Возможность встречи адмирала Акуилино с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в настоящее время прорабатывается.

Как сообщало ИА REGNUM, Джон Акуилино назвал санкции против Индии за покупку вооружений в России не лучшим шагом в отношениях Вашингтона и Нью-Дели.

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