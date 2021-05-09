Берлин, , 04:52 — REGNUM Вакцины от коронавирусной инфекции не станут более доступными в случае приостановки действия правил защиты прав интеллектуальной собственности на такие препараты. Об этом 8 мая заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

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Так глава правительства ФРГ оценила соответствующую инициативу США. Меркель полагает, что такие действия только создадут лишь новые проблемы, не решив старые. По ее мнению, владельцы патентов должны иметь возможность контролировать качество вакцин.

Канцлер также считает, что доступность вакцин можно увеличить, если США отменят ограничения на вывоз вакцин и их компонентов в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Канада и Бразилия поддержали предложение американских властей по отказу от патентов на вакцины от COVID-19.

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