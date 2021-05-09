Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 9 мая, 2021, 04:50 — ИА Регнум. В Ленинск-Кузнецке (Кемеровская область) муниципальное учреждение «Дворец культуры и искусства» подписало контракт на подготовку и организацию показа фейерверка (салюта) 9 мая 2021 года за два дня до Дня Победы. Закупку провели по принципу — «у единственного поставщика», передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют

Стоимость контракта составила 250 тыс. рублей.

«Место выполнения работ, место дислокации — Ленинск-Кузнецкий, городская площадь торжеств имени В. П. Мазикина», — отмечается в документации и уточняется, что место отвечает требованиям травмо‑ и пожаробезопасности.

Фейерверк начнётся в 22:00 часа по местному времени и продлится пять минут.

Исполнителем по контракту выступает ООО «Производственно-техническая фирма «Пиротехника Сибири». Компания учреждена в Кемерово в апреле 2001 года. Владелец и директор — Мария Любимова. По открытым данным, общество было поставщиком по 35 госконтрактам на общую сумму более 10,2 млн рублей.