Камчатский край, , 04:43 — REGNUM На Камчатке спасателям удалось обнаружить пропавший 8 мая вертолёт Ми-2. Его остатки найдены 9 мая в лесу в районе посёлка Чапаевка, пишет со ссылкой на региональное управление МЧС ИА «Кам 24» .

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Известно, что вертолёт найдет обгоревшим. О находившихся на борту двух пассажирах ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-2, зарегистрированный на частное лицо, пропал на Камчатке 8 мая в ходе следования по маршруту аэродром Излучино в городе Елизово — река Островная. На борту вертолёта находились пилот и пассажир.