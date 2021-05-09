Петропавловск-Камчатский, , 04:35 — REGNUM Обгоревшие остатки пропавшего вертолёта с двумя людьми на борту были найдены спасателями на Камчатке. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Остатки вертолёта были найдены в 12:05 по местному времени в районе лесного массива посёлка Чапаевка. Информации о судьбе людей, находившихся на борту воздушного судна, в настоящее время нет. Причины и и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении поисков вертолёта, пропавшего 8 мая с двумя людьми на борту. Вертолёт выполнял перелёт из аэропорта Елизово до посадочной площадки в районе реки Островной. На борту вертолёта находились пилот и пассажир. К поискам Ми-2 подключились три вертолёта.

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