Майкоп, , 04:29 — REGNUM Арбитраж Адыгеи принял к производству иск Центробанка Росии к лопнувшему в апреле 2021 года АО «Майкопбанк». Судьбу регионального банка из топ-350 решат 3 июня 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

К дате слушаний истец в лице Национального банка по Адыгее Южного главного управления ЦБ РФ должен предоставить «опись платежных документов клиентов кредитной организации, не исполненных ею в установленном порядке». Банк же в суд должен подать финансовые документы, включая бухгалтерскую отчётность на последнюю отчетную дату, перечень имущества, список кредиторов и дебиторов, а также расшифровкой долгов.

Выплаты страхового возмещения клиентам начали с 13 апреля 2021 года через «Россельхозбанк» и Банк ВТБ. Уже выплачено 59,41%. Размер страховой ответственности на дату отзыва лицензии оценивался в 1,1 млрд рублей.

Напомним, банк остался без лицензии 2 апреля 2021 года, будучи на 321-м месте по размеру активов. Организация была учреждена в 1990 году. Её акционерами были 14 человек, в том числе четверо членов семьи Нагих.