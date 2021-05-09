Иерусалим, , 04:19 — REGNUM Около 300 палестинцев пострадали за двое суток в ходе беспорядков и столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба представительства Красного полумесяца в Иерусалиме.

Число пострадавших в ходе беспорядков в Восточном Иерусалиме возле мечети Аль-Акса и в квартале Шейх-Джаррах в ночь на 9 мая достигло 80 человек. Из них 14 пострадавших, в том числе шесть подростков и грудной ребёнок, были госпитализированы.

Масштабные столкновения между палестинцами и полицией Израиля начались в Восточном Иерусалиме в ночь на 8 мая. В ходе столкновений в первый день, по данным Красного полумесяца, пострадали более 200 человек, 20 человек были задержаны полицией превентивно, из-за подозрений, что они могут принять участие в беспорядках в ночь на 9 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении беспорядков в Восточном Иерусалиме.

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