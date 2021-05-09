Биробиджан, , 04:12 — REGNUM В Биробиджане 9 мая в 11:00 по местному времени (04:00 мск) начался военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По проспекту 60-летия СССР в районе площади имени Ленина пройдут парадные расчеты соединений и воинских частей, военная техника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Еврейской АО.

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Поздравляя жителей региона губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил, что День Победы — это святой праздник для каждого из нас.

«Это день гордости за великий подвиг и мужество советского народа, благодарности тем, кто трудился в тылу, помогая ковать Победу. Нам повезло быть современниками этих героических людей. Они всегда были и останутся для нас примером непоколебимой стойкости, ратного и трудового героизма. Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Мы все — ваши дети, внуки и правнуки — в неоплатном долгу перед вами. Ваши мужество, сила и проявленный героизм дали возможность нашей стране выстоять, а нам всем — родиться и жить под мирным небом, в свободной стране. Низкий поклон вам! Спасибо за Победу!», — сказал Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России День Победы встретили жители Дальнего Востока. Самые восточные регионы 9 мая в 10:00 по местному времени (01:00 мск) начали торжества проведением военных парадов.