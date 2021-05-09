Пятигорск, Ставропольский край, , 04:11 — REGNUM Определение подрядчика, который выполнит капитальный ремонт мемориала «Победа» в Пятигорске, приостановлено. Многомиллионный контракт не будет подписан пока не рассмотрят жалобу одной из компаний. Заседание Ставропольского УФАС назначено на 17 мая 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Аукцион по выбору подрядчика проводило управление капитального строительства. Его начальная цена составляла 17 118 840 рублей. По условиям торгов победитель должен был отремонтировать мемориал в Комсомольском парке микрорайона Белая Ромашка до 1 сентября 2021 года. Источник финансирования — бюджет города-курорта Пятигорска.

На участие было подано семь заявок. Победителем признали компанию «Стройинвест» из Ставрополья, выразившую готовность произвести ремонт за 16 262 898 рублей. После подведения итогов в Ставропольское УФАС России поступила жалоба от ООО «Стройгарант» из Санкт-Петербурга, занявшего второе место по результатам отбора. Отмечается, что «заявитель обжалует действия заказчика в части закупки». На время рассмотрения жалобы определение подрядчика приостановлено.