Красноярск, , 05:16 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 107 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 71 228. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,2%. Из 107 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 46 (темп прироста 0,2%), в Дивногорске — 11, в Норильске — семь, в Минусинске — четыре, в Ачинске и Назарово — по три. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Каратузском — пять, Берёзовском, Нижнеингашском и Шушенском — по три человека.

Умерли в регионе за сутки 10 пациентов с COVID-19, с начала эпидемии — 3579. Выздоровели за сутки 97 человек, за всё время — 65 594.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 2097 тестов на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 643 677.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались десять пациентов с коронавирусом.

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