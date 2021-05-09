Североморск, Мурманская область, , 05:16 — REGNUM На флагштоке мыса Алыш главной базы Северного флота (СФ) — города Североморска утром 9 мая будет поднята увеличенная копия Знамени Победы — штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии 79 стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Церемония, посвящённая 76-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне пройдёт с участием представителей командования Северного флота, руководства города, общественности и молодёжи. На всех кораблях и судах СФ будут торжественно подняты российский и Андреевский флаги и флаги расцвечивания.

В Мурманске и Североморске военные парады начнутся одновременно с главным парадом на Красной площади в Москве.

«В полдень на всех кораблях и судах флота прозвучит 20 секундный сигнал сирен и тифонов — «Гудок Победы», а в Мурманске салютный расчёт выполнит артиллерийский «Выстрел Победы». Также в 12 часов над мемориалом Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны пролетят 17 самолётов и вертолётов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота», — отмечается в сообщении.

В 22:00 над Мурманском и Североморском прогремит праздничный артиллерийский салют.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил личный состав Вооружённых сил и Военно-морского флота России, ветеранов, их семьи, родных и близких с Днём Победы.

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