Иерусалим, , 03:51 — REGNUM Удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа нанесла в ответ на запуск ракеты армия Израиля. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба израильской армии.

Ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля. В ответ на это воздушное судно армии обороны Израиля нанесло удар по военному посту ХАМАС, расположенному на юге сектора Газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пуске ракеты со стороны сектора Газа на территорию Израиля., который засекли военнослужащие армии Израиля. Уточняется, что система оповещения об обстреле сработала лишь на «открытой местности». О пострадавших или разрушениях инфраструктуры не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Армия Израиля заявила о пуске ракеты со стороны сектора Газа