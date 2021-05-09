Лондон, , 03:40 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил руководителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии обсудить вопросы политического устройства Соединённого Королевства. Об этом говорится в телеграммах, которые Джонсон вечером 8 мая направил первому министру Уэльса Марку Дрейкфорду и первому министру Шотландии, лидеру Шотландской национальной партии (SNP) Николе Стерджен.

«Я бы хотел пригласить вас посетить саммит с участием членов правительства и других… для того, чтобы обсудить, какие вызовы стоят перед нами и как можно совместно в ближайшие месяцы и годы реагировать на них», — говорится в телеграммах.

По словам Джонсона, у всех будет своя точка зрения на различные аспекты, не всегда совпадающая, но он убеждён, «что, учась друг у друга, мы сможем восстановить» экономику после пандемии коронавируса, «что соответствует интересам тех людей, которым мы служим».

Напомним, что на региональных выборах, прошедших в Великобритании 6 мая, в этих административно-политических частях Соединённого Королевства победу одержали оппозиционные консерваторам политические силы. В Уэльсе получившие половину мест в парламенте лейбористы вновь получили возможность единолично сформировать правительство. В Шотландии большинство получили сторонники сепаратизма.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шотландии большинство мест в парламенте получили сторонники независимости страны.

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