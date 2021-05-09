Магадан, , 03:36 — REGNUM В числе первых День Победы в стране встретили жители Магаданской области. Губернатор Сергей Носов поздравил колымчан, отметив, что «этот великий праздник останется с нами на всю жизнь», сообщает пресс-службе правительства.

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«Это праздник наших прадедов, наших дедов и отцов, наших детей и внуков — это наш праздник, который останется с нами на всю жизнь. Мы ощущаем гордость за Родину, за её историю и славные победы, равняемся на поколение героев. Одновременно в наших сердцах болью отдаются те страшные испытания и потери, та цена, которую пришлось заплатить за возможность мирно жить так, как мы хотим, как сами выбираем — работать, учиться, любить и растить детей», — сказал Сергей Носов.

Глава Колымы пожелал ветеранам здоровья и счастья.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка одной из первых в РФ встретила 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.