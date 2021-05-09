Иерусалим, , 03:24 — REGNUM Пуск ракеты со стороны сектора Газа засекли военнослужащие армии Израиля. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба армии.

Уточняется, что ракета была выпущена по территории Израиля. При этом система оповещения о возможном обстреле сработала лишь на «открытой местности». Информация о пострадавших, либо повреждении инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух ракетах, выпущенных со стороны Газа в направлении Израиля. Обе ракеты взорвались, не долетев до цели. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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