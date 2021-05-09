Нью-Йорк, США, , 03:07 — REGNUM Подробности стрельбы в американском городе Нью-Йорке на площади Таймс-сквер, в результате которой пострадали две женщины и ребёнок, сообщила 8 мая пресс-служба полиции города в Twitter.

По данным полиции, стрелявший не целился специально в пострадавших женщин и девочку. Уточняется, что незадолго до начала стрельбы на Таймс-сквер произошёл конфликт между четырьмя мужчинами, пострадавшие были случайными прохожими. Раненые были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Очевидцами конфликта между мужчинами и последовавшей за ним стрельбы стали несколько десятков человек. Большая часть из них немедленно покинули место происшествия. Подозреваемый в стрельбе скрылся, в настоящее время ведутся его розыски. Уточняется, что полиции удалось получить фото подозреваемого.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отметил в своём в Twitter необходимость пресечь в городе поток нелегального оружия. Глава города назвал произошедшее «бессмысленным актом насилия, уточнил, что полиция разыскивает виновного в преступлении и выразил надежду на торжество правосудия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате стрельбы, которую открыл неизвестный злоумышленник в центре Нью-Йорка.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестный стрелял в женщину и ребёнка в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер