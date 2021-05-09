Петропавловск-Камчатский, , 03:02 — REGNUM Первыми в России День Победы встретили жители Дальнего Востока. Самые восточные регионы 9 мая в 10:00 по местному времени (01:00 мск) начали торжества проведением военных парадов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Первыми военный парад увидели жители Петропавловска-Камчатского. За ними эстафету приняли Магадан и Сахалин, где празднование Дня Победы началось также в 10:00 по местному времени (02:00 мск).

«Жители Дальнего Востока воевали на всех фронтах, участвовали в ключевых сражениях Великой Отечественной войны — битвах под Москвой и Сталинградом, обороне Ленинграда и Севастополя, противостояли японскому милитаризму на территории Китая. Непрестанно работали дальневосточные колхозы, заводы и фабрики, снабжавшие советскую армию оружием, одеждой и провиантом. Перед жителями Арктического региона также стояла важная задача — удержать Северный морской путь, связывавший Северный фронт с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и месторождениями полезных ископаемых. Важен был вклад каждого. Дорогие ветераны, мы помним ваш подвиг и стараемся быть достойными вас! Желаю счастья, здоровья, мира и благополучия всем, кто сегодня отмечает День Победы!», — поздравил с Днём Победы полпред президент в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил личный состав Вооружённых сил и Военно-морского флота России, ветеранов, их семьи, родных и близких с Днём Победы. Об этом говорится в приказе о произведении праздничных артиллерийских салютов, 9 мая опубликованном пресс-службой Минобороны РФ.