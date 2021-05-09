Бразилиа, , 02:54 — REGNUM Медицинские службы Бразилии выявили за сутки 63 430 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 8 мая сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Всего в стране было зарегистрировано 15 145 879 подобных фактов. При этом 13 677 668 пациента уже излечились.

Кроме того, с начала пандемии в Бразилии было подтверждено 421 316 летальных исходов при заболевании COVID-19. За 24 часа в стране по этой причине умерли 2202 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая власти бразильского города Рио-де-Жанейро отменили режим карантина в ночное время, введенный ранее из-за распространения коронавируса. Также был снят запрет на купание в море, нахождение на пляже по выходным дням и проведение культурно-массовых мероприятий.

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