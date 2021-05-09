Петропавловск-Камчатский, , 02:40 — REGNUM Поиски пропавшего вертолёта Ми-2 были возобновлены с наступлением светлого времени суток на Камчатке. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

К поисково-спасательной операции были привлечены два вертолёта от коммерческого предприятия, которому принадлежит пропавшее воздушное судно, и один вертолёт от МЧС со спасателями региональной поисково-спасательной базы на борту.

Вертолёт Ми-2, зарегистрированный на частное лицо, пропал на Камчатке в ходе следования по маршруту аэродром Излучино в городе Елизово — река Островная. На борту вертолёта находились пилот и пассажир. Около 17:00 по местному времени связь с вертолётом прервалась. Спасатели начали поиски пропавшего воздушного судна, которые пришлось прекратить с наступлением тёмного времени суток.

В пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, была начата процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало об исчезновении вертолёта Ми-8 на Камчатке. Впоследствии в региональном отделении МЧС уточнили, что ведутся поиски вертолёта Ми-2.

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