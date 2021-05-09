Майкоп, , 02:39 — REGNUM Течением реки Белая в Адыгее унесло троих отдыхающих в районе Хаджохской теснины в поселке Каменномостский Майкопского района. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Спасатели провели обследование речного каньона, а пожарные — по берегу ниже по течению. Поисково-спасательная операция должная возобновится 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая при сплаве по реке Большой Зеленчук в Карачаево-Черкесии погибла жительница Нижегородской области.

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