Красноярск, , 03:40 — REGNUM В воскресенье, 9 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +8…+11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:30 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 9 на 10 мая ожидается до +3…+5 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В понедельник, 10 мая, в Красноярске до +13…+16 °C днём и +3…+6 °C ночью, переменная облачность, без осадков.

Во вторник, 11 мая, в Красноярске ожидается до +17…+19 °C днём. Ночью — до +4…+6 °C. Переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 9 мая на перевалах южных районов Красноярского края сохранится гололедица. В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.