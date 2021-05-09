Мехико, , 02:24 — REGNUM Выплаты в размере 650 тыс. песо (около $32,6 тыс.) получат семьи жертв обрушения метромоста в Мехико, заявила мэр города Клаудия Шейнбаум 8 мая в ходе пресс-конференции.

По ее словам, компенсации предоставит городской метрополитен. Шейнбаум отметила, что власти Мехико также оплатят лечение всех пострадавших при ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая на юге Мехико произошло обрушение метромоста. Погибли не менее 26 человек. Власти города считают, что инцидент произошел из-за дефекта конструкции метромоста.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Мексики отказался от посещения места ЧП с метромостом в Мехико