Нью-Йорк, США, , 01:56 — REGNUM Женщина и ребёнок пострадали в результате стрельбы, которую открыл по ним неизвестный злоумышленник в американском городе Нью-Йорке. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба городской полиции в Twitter.

Инцидент произошёл около 17:05 по местному времени (00:05 мск) в центре города на площади Таймс-сквер, неподалёку от отделения полиции на пересечении 7-й авеню и 44-й улицы. Пострадавшие доставлены в больницу, уточняется, что угрозы их жизни нет.

Подозреваемы в стрельбе разыскивается. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают наличие возможных сообщников у стрелявшего. Площадь оцеплена сотрудниками полиции, жителей города попросили воздержаться от поездок в район происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Флорида.

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