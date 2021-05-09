Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Ракетный крейсер ВМС США USS Monterey, патрулирующий северную часть Аравийского моря (Индийский океан), задержал судно с партией оружия российского и китайского производства. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба ВМС Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM).

Задержание судна без опознавательных знаков с незаконной партией оружия на борту было осуществлено экипажем крейсера в международных водах 6−7 мая. В результате досмотра был найден тайник, в котором находились «десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок «Тип-56» и сотни пулемётов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатомётов».

По информации американского военно-морского ведомства, на борту судна, маршрут движения которого в настоящее время устанавливается, также были обнаружены современные оптические прицелы. Экипаж судна после допроса был отпущен.

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