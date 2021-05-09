Кабул, , 01:39 — REGNUM По меньшей мере 78 человек погибли из-за наводнений в нескольких провинциях Афганистана, 8 мая передал телеканал TOLOnews со ссылкой на власти республики.

Кроме того, из-за разгула стихии еще 32 человека пропали без вести, а 30 — пострадали. Также наводнениями были разрушены более 300 жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года из-за наводнений в ряде регионов Афганистана погибли не менее 122 человек и «несколько» пропали без вести.

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