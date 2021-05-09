Лондон, , 02:28 — REGNUM Мэром Лондона переизбран представитель оппозиционной Лейбористской партии Садик Хан. Об этом было объявлено вечером 8 мая по итогам подсчёта голосов на прошедших в Великобритании 6 мая региональных выборах.

Переизбрание Хана во втором туре поддержали 55,2% избирателей. За представителя правящей Консервативной партии Шона Бэйли — главного конкурента Хана — было отдано 44,8% голосов.

Напомним, что Хан в 2016 году стал первым мусульманином, возглавившим мэрию европейской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании на прошедших 6 мая региональных выборах лидирует правящая Консервативная партия.

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