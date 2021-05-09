Иерусалим, , 01:14 — REGNUM Как минимум 17 человек пострадали в ходе беспорядков и столкновений с полицией, которые возобновились в Восточном Иерусалиме. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме.

Волнения возобновились в пригороде Шейх-Джаррах и в районе Храмовой горы, где вечером 8 мая возле мечети Аль-Акса собрались около 75 тысяч человек. По данным полиции Израиля, палестинцы стали бросать камни в силовиков, полиция в ответ применила спецсредства.

Представители Красного полумесяца сообщили о 17 раненых в результате столкновений, из них шесть человек были госпитализированы. Отмечается, что полиция закрыла доступ представителям Красного полумесяца в район Баб аль-Амуд, откуда приходит информация о возрастании числа пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках в Восточном Иерусалиме, в результате которых пострадало более 200 человек. МИД России выразил озабоченность создавшейся ситуацией и призвал к прекращению насилия в Восточном Иерусалиме.

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