Баку, , 01:18 — REGNUM В Азербайджане общественный транспорт с 9 мая прекращает работу на неделю для ограничения распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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В связи с Днём Победы и праздником Рамазан (Ураза-байрам) в Азербайджане объявлены нерабочими дни с 9 по 15 мая. В течение этого времени в стране не будет работать общественный транспорт, но продолжит работать такси. Метрополитен в Баку был закрыт ещё в конце 2020 года.

В оперштабе по борьбе с COVID-19 при правительстве отмечается, что в праздничные дни продолжат свою работу предприятия общественного питания и магазины. Закрытыми останутся только крупные торговые центры, работа которых была остановлена ещё в июне 2020 года.

Напомним, что в Азербайджане с 18 января проходит вакцинация населения от коронавируса препаратами китайской компании Sinovac Biotech и британско-шведской компании AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Азербайджан доставили первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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