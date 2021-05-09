Бахчисарай, Крым, , 00:56 — REGNUM Пожар начался на кровле двухэтажного многоквартирного жилого дома в селе Табачное в Бахчисарайском районе Крыма, 9 мая сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

«Горит кровля многоквартирного жилого дома. Площадь пожара — 1 200 кв. метров», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Сигнал о пожаре поступил в 22:50 по московскому времени. Он вспыхнул в доме по адресу: улица Школьной, 35.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в одной из квартир двухэтажного жилого дома в городе Канаше в Чувашии произошел пожар. Погибли два человека. Следственное управление СКР по республике начало доследственную проверку по факту гибели людей при пожаре.

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