Майами, США, , 00:54 — REGNUM Инцидент со стрельбой произошёл в торговом центре в американском штате Флорида. Об этом 8 мая сообщает телеканал Local 10 News.

По предварительным данным, стрельба произошла в торговом центре Aventura Mall в городе Авентура, расположенном на северо-востоке округа Майами-Дейд. По данным пресс-службы городской пожарной охраны, пострадали как минимум три человека. Телеканал WSVN сообщает о пяти пострадавших, трое из которых были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. В настоящее время входы и выходы из торгового центра перекрыты силовиками, разыскивается открывший стрельбу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в американском городе Балтиморе в штате Мериленд, в результате которой погибли три человека.

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