Ростов-на-Дону, 9 мая 2021, 00:45 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону обеспокоены низким уровнем воды в Северном водохранилище после аварии на гидротехническом сооружении. В городской администрации заявили, что ситуация находится под контролем.
«Для проведения геологических изысканий и последующего проведения ремонтных работ уровень воды в Низовом водохранилище реки Темерник понижен до безопасных отметок», — пояснили в мэрии.
ИА REGNUM сообщало, что ростовские власти отремонтируют гидротехническое сооружение на Низовом (Северном) водохранилище. Работы начнутся до конца 2021 года. На прошедшем в апреле заседании муниципального парламента выделены средства на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ.
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