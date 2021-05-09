Ростов-на-Дону, , 00:45 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону обеспокоены низким уровнем воды в Северном водохранилище после аварии на гидротехническом сооружении. В городской администрации заявили, что ситуация находится под контролем.

«Для проведения геологических изысканий и последующего проведения ремонтных работ уровень воды в Низовом водохранилище реки Темерник понижен до безопасных отметок», — пояснили в мэрии.

ИА REGNUM сообщало, что ростовские власти отремонтируют гидротехническое сооружение на Низовом (Северном) водохранилище. Работы начнутся до конца 2021 года. На прошедшем в апреле заседании муниципального парламента выделены средства на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ.

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