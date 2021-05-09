Богота, , 00:37 — REGNUM По меньшей мере 548 человек пропали без вести в ходе акций протеста в Колумбии, начавшихся с 28 апреля. Об этом 8 мая переедает радиостанция La FM со ссылкой на информацию аппарата уполномоченного по правам человека в стране.

Ранее сообщалось о 379 пропавших. За указанный период во время демонстраций и беспорядков в республике погибли 26 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая участники массовых протестных акций в колумбийской столице городе Боготе попытались взять штурмом Капитолий, в котором проходит заседания представителей Конгресса страны. Демонстрации в Колумбии вспыхнули из-за планов властей провести налоговую реформу.

Читайте также: Протестующие в Колумбии попытались штурмовать Капитолий