Балтимор, США, , 23:50 — REGNUM В результате стрельбы в пригороде американского города Балтимор (штат Мэриленд) погибли три человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что сообщение о стрельбе и пожаре в жилом доме поступил рано утром 8 мая. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили вооруженного мужчину и были вынуждены открыть по нему огонь на поражение.

Два человека были уже мертвы к приезду полицейских, еще двое ранены. В доме, где произошла стрельба, произошел пожар, который позднее перекинулся на два соседних здания.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США неизвестного, предпринявшего попытку проникнуть на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ), ранили и задержали сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).

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